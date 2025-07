Vijf jaar na vertrek is Van Bommel de topaankoop van PSV: 'Voel me thuis'

Vijf jaar geleden vertrok hij uit de jeugdopleiding van PSV, niet lang nadat zijn vader daar ontslagen was als hoofdtrainer. Nu staat Ruben van Bommel als een van de duurste aankopen ooit van de Eindhovenaren ontspannen de media te woord op het trainingskamp van de club in Duitsland.

Of hij druk voelt, als miljoenenaankoop? Van Bommel haalt zijn schouders op: "Druk... Ik denk dat je altijd met druk speelt. Maar ik vind het wel lekker om topwedstrijden te spelen", vertelt hij woensdag aan de NOS. Als kleine jongen liep hij al met zijn vader Mark, toen nog speler van PSV, over het veld van het Philips Stadion. Hij zat er talloze keren op de tribunes en speelde er dus ook in de jeugd. "We zijn nu weliswaar in Duitsland, maar ik voel me wel thuis ja", concludeert Van Bommel.

Over zijn vertrek uit de jeugdopleiding wil hij nog wel wat ophelderen. "Dat had meerdere redenen. Mijn vader is inderdaad op een vervelende manier weggegaan, maar pas een half jaar later ging ik ook. Ik zat nog in de groei en heb toen de keuze gemaakt om dichter bij huis te spelen en minder te trainen, waardoor mijn lichaam beter kon groeien."

Daar begon voor Van Bommel een omweg naar de top. Bij MVV, een middenmoter in de eerste divisie, maakte hij zijn debuut in het profvoetbal. Als 18-jarige speelde hij een goed seizoen waarin hij vijftien goals maakte, waarna AZ op de stoep stond. Ook daar ontpopte hij zich als doeltreffende vleugelaanvaller. PSV-trainer Peter Bosz is gecharmeerd van zijn nieuwe aanwinst. "Omdat Ruben kwaliteit heeft, en daar begint het allemaal mee. Buiten het feit dat het een grote jongen is, is ie heel beweeglijk met een mooie loop. Maar hij is ook nog jong. Behalve kwaliteit is er ook heel veel potentie en het is nu aan hem en ons samen om ervoor te zorgen dat hij zich doorontwikkelt."

