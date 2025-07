PSV haalt spits Pléa binnen, zesde aanwinst voor de club

PSV heeft de Franse spits Alassane Pléa vastgelegd. Dat melden diverse media zoals VI en het ED. De 32-jarige aanvaller komt over van Borussia Mönchengladbach en tekent tot medio 2027 in Eindhoven. De transfer kost zo’n drie miljoen euro, exclusief bonussen. Pléa sluit direct aan bij het trainingskamp in het Duitse hotel Klosterpforte.

De Fransman is de zesde zomeraanwinst van PSV, na Nick Olij, Yarek Gasiorowski, Ruben van Bommel, Matej Kovar en Kiliann Sildillia.