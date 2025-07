Bakayoko verlaat PSV definitief: Belg tekent voor 5 jaar bij RB Leipzig

De kogel is door de kerk: Johan Bakayoko vertrekt bij PSV. De 22-jarige vleugelaanvaller maakt per direct de overstap naar het Duitse RB Leipzig. Bakayoko heeft bij zijn nieuwe club een contract ondertekend voor vijf jaar.

Met Bakayoko in het team werd PSV twee keer landskampioen, won het twee KNVB bekers en twee keer de Johan Cruijff Schaal.

Bijzondere jaren

"Het waren de meest bijzondere jaren van mijn leven tot nu toe", zegt Bakayoko over zijn tijd in Eindhoven. "Ik ben hier gevormd als speler en zeker als mens. Naast de pieken waren er ook dalen, waar ik veel van geleerd en sterker uit ben gekomen.

De aanvaller blikt dankbaar terug op zijn tijd in Eindhoven. "Na zes jaar PSV, voel ik dat ik klaar ben voor de volgende stap en deze kans bij RB Leipzig is een prachtige. Ik wil iedereen bij PSV bedanken voor alles. We gaan elkaar zeker nog niet terugzien."

Gemengde gevoelens

PSV ziet Bakayoko met gemengde gevoelens vertrekken, laat directeur voetbalzaken Earnest Stewart weten. "Johan is natuurlijk een speler die heel veel heeft gegeven voor PSV."

Hij vervolgt: "Aan de andere kant is dit een heel mooie mogelijkheid voor hem en de schoten die we van harte krijgen. Hij vormt hiermee ook een inspiratiebron voor andere spelers uit de PSV Academy. We wensen dat Johan allemaal heel veel succes toe en hem actief blijven volgen."