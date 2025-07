NS-boa's houden 'slapende' pinpasdieven aan en stuiten op mishandeling

Twee mannen deden woensdagmiddag in een trein op station Den Bosch alsof ze in slaap waren gevallen om de controle van de vervoersbewijzen te omzeilen. Toen boa's van de Nederlandse Spoorwegen hen controleerden, bleken zij geen vervoersbewijs en identiteitsbewijs op zak te hebben, maar wel een flink aantal gestolen pinpassen. De politie kwam ter plaatse voor de aanhouding, maar was op dat moment ook nodig bij een mishandeling van een hoofdconducteur in een van de treinen op het station.

Het was een drukke dienst voor de boa's van NS en de politie Den Bosch. De 'slapende' reizigers bleken bij een identiteitsfouillering een hoop gestolen pinpassen bij zich te hebben.