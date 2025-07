Op de snelweg A58 bij knooppunt Sint Annabosch stond donderdagochtend een file door een verkeersongeluk. De linkerrijstrook was tijdelijk dicht. De vertraging liep op het hoogtepunt op tot 50 minuten.

Weggebruikers konden beter omrijden via Waalwijk over de A16, A59 en A27. Rijkswaterstaat laat weten dat het ongeluk rond kwart over tien is afgehandeld.