Vuilniswagen dumpt afval op straat na brand in laadbak

In een vuilniswagen is donderdagochtend rond negen uur brand ontstaan aan 't Dorp in Heesch. De chauffeur merkte tijdens het ophalen van afval op dat een accu vlam vatte in de laadbak van de vuilniswagen. Hij heeft het afval gelijk op de rijbaan geloosd en de hulpdiensten gealarmeerd. Er is niemand gewond geraakt door de brand.

De brandweer was snel ter plaatse om de accu en het afval te blussen. De gemeente heeft een deel van de weg afgezet. Met behulp van een graafmachine wordt het afval terug in de vuilniswagen geladen.