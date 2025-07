Vrouw gewond naar ziekenhuis na ongeluk op A58, bestuurder rijdt weg

Een vrouw is donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de A58 bij Ulvenhout. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder die betrokken was bij het ongeluk reed na de aanrijding door.

Na het ongeluk lag een kentekenplaat op de weg. De politie onderzoekt of dat de plaat van de doorgereden bestuurder is. Door het ongeluk ontstond een flinke file.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink