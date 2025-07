PVV-poffertjesbakker verdiende tonnen met niets doen in Kamer

PVV-Kamerlid Rachel van Meetelen uit Bergen op Zoom, bekend van haar poffertjeskraam, heeft in haar 590 dagen in de Tweede Kamer vrijwel niets uitgevoerd. In totaal stelde ze slechts één schriftelijke vraag en diende twee moties in. Naar schatting verdiende Van Meetelen ruim twee ton.

Van Meetelen exploiteert sinds 1998 poffertjeskramen op kermissen. Sinds 2023 is ze lid van het hoofdbestuur van de Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders. Bij de verkiezingen van 2023 stond ze als derde op de lijst voor de PVV en mocht ze dus samen met met 36 collega's plaatsnemen in het parlement. "Werken moet weer lonen en nietsdoen niet langer belonen", schreef ze op haar profiel op de website van de Tweede Kamer.

Haar enige schriftelijke Kamervraag, een mondelinge stelde ze nooit, ging over ongeregeldheden op de kermis in Emmeloord. Zo'n honderd jongeren uit de omgeving vernielden in mei 2024 spullen van exploitanten. Van Meetelen is donderdag niet bereid om een reactie te geven. Ook is de PVV niet telefonisch bereikbaar. Slechtste Kamerleden

De Kamerleden van de PVV staan erom bekend dat ze hun parlementaire werk laten versloffen. Zo komen ze relatief het minst vaak bij debatten opdagen en doen ze weinig voorstellen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Naast Van Meetelen kreeg bijvoorbeeld ook PVV'er Eric Esser uit Den Bosch de afgelopen jaren royaal betaald, zonder daarvoor veel werk te hoeven verrichten. Hij was mede-indiener van slechts twee moties. Onder een van die voorstellen staat zijn naam als derde vernoemd.