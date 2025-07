Hier sjokten koeien door de stalpoortjes, nu wonen er vier gezinnen

Al vanaf grote afstand is de woonboerderij met rieten dak aan de Provincialeweg Noord 19-C in Almkerk te zien. Bij de verbouwing in 2005 zijn de monumentale woning en de bijbehorende zwarte schuur met elkaar versmolten. Onder het rieten dak zijn vier moderne huizen en een galerij gebouwd. Een van die karakteristieke huizen is nu te koop voor 595.000 euro via Paans Makelaardij in Werkendam.

Corné Verschuren Geschreven door

“Wij wonen hier vanaf het eerste uur”, vertelt Marc van den Nieuwenhuijzen, eigenaar van het te koop staande huis in Almkerk. “Het plan stond destijds alleen op papier. Je moest dus wel wat verbeelding hebben om het eindresultaat te zien. Bij de bouw was al snel duidelijk dat we de authentieke onderdelen van de boerderij, zoals het rieten dak en de houten gebinten, konden combineren met moderne interieurs. Dat heeft ons zeker getriggerd om in deze boerderij te gaan wonen.” Eerst een stapje terug in de tijd. Boerderij de Vlashoeve is in 1850 gebouwd aan de rand van Almkerk. Dat gebeurde door de Zeeuw Nicolaas de Rooij. Akkerbouwer, veehouder en vlasteler van beroep. De boerderij werd destijds gebouwd naar Zeeuws voorbeeld: hoog op de dijk met uitzicht over de polder.

Foto: Paans Makelaardij.

Bij de verbouwing van de boerderij in 2005 ging de schuur flink op de schop. In de dertig meter lange boerenschuur werden vier woningen gebouwd met de voordeur aan een galerij. In de woningen en in de schuur zijn bij de verbouwing volop oude elementen sfeervol verwerkt, zoals de grote gebinten. “De achterkant van de woning ligt lager. Dit is nu onze woonkamer met vide." Toch staat er bij de familie Van den Nieuwenhuijzen een verhuizing op til. “Onze kinderen waren tien jaar toen we hier kwamen wonen. Inmiddels zijn het dertigers met een eigen gezin en wonen ze ergens anders. Voor ons is het huis te groot geworden. Wij hebben gekozen om dichter bij familie en vrienden te gaan wonen. In een levensloopbestendige woning.”

Foto: Paans Makelaardij.

Die woning is inmiddels gevonden in Nieuwkuijk. Op het terrein van het voormalige Land van Ooit worden de komende maanden enkele woonwijken gebouwd. “Onze woning zal in 2026 worden opgeleverd.”

Foto: Paans Makelaardij.

Van den Nieuwenhuijzen omschrijft zijn huidige woning als een ‘huis met karakter’. “Hier lopen bijvoorbeeld grote houten gebinten door het huis. Bij thuiskomst kun je vanaf de woonkamer zo’n tien tot twaalf meter omhoogkijken. Dat vind ik telkens weer een prachtig thuiskomen. Aan de buitenkant kun je niet zien hoe ruim ons huis is. Het is hier erg prettig wonen.”

Foto: Paans Makelaardij.

Marc benadrukt het belang van goede buren. “We gaan het gezamenlijk erfonderhoud zeker missen. Dit voorjaar hebben we met samen onze buren de houten voorgevel geschuurd en opnieuw in de verf gezet. Echt leuk om dat samen te doen. En het is goed voor de onderlinge band."