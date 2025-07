Bestelbus botst tegen kassa op Tilburgse Kermis: 'Het is zonde'

Een bestelbus is donderdagmiddag tegen het kassahokje van kermisattractie Crazy Clown gebotst op de Besterdring in Tilburg. De zuivelleverancier kwam met zijn bakwagen zo vast te zitten dat de brandweer moest komen om een gat in de wagen te zagen. Er is niemand gewond geraakt.

De politie was snel ter plaatse en de agenten schakelden de brandweer in voor hulp. Die heeft een groot gat in de zijkant van de wagen gezaagd, zodat die weer loskwam.

Voor Johan Otten, de 21-jarige exploitant van de attractie, is het een domper. "Voor het publiek valt het mee, maar technisch gezien is er het een en ander krom en de verlichting is kapot. Het kassahuisje moet gerepareerd worden en dat kost weer onnodig veel tijd en geld. Het is zonde." De chauffeur van de wagen baalt vanwege de schade aan zijn koelwagen. De Tilburgse Kermis was donderdagmiddag nog niet open. Die gaat vrijdagmiddag van start en duurt tot en met zondag 27 juli. De attractie van Otten gaat vrijdag gewoon open.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink