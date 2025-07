Zo veilig is deze attractie op de grootste kermis van de Benelux

Nog even en dan is het zover: de Tilburgse kermis gaat van start. De afgelopen tijd is het een paar keer goed mis of bijna mis gegaan met kermisattracties. In april viel er nog een meisje in Hilversum uit een kermisattractie van een Tilburgse exploitant. Daarom is exploitant Willy Ordemans donderdag misschien wel extra voorzichtig bij het opbouwen van zijn nieuwe kermisattractie, de Phantom.

In acht uur is-ie helemaal opgebouwd, de Phantom, waarin bezoekers hard van links naar rechts worden gezwaaid op een hoogte van 45 meter. Het ding is twee maanden geleden uit de fabriek komen rollen. "Hij is nieuw, modern en dus hartstikke veilig", zegt eigenaar Willy. Woensdag stond hij nog op een andere kermis en de dag daarop is hij met zijn team alweer bezig de attractie voor het eerst op te bouwen op de grootste kermis van de Benelux. Maar dat gebeurt wel veilig. In de fabriek heeft Willy zelfs een opleiding genoten om de Phantom goed en veilig op te bouwen en af te breken. "De attractie bestaat uit drie wagens die aan elkaar worden gekoppeld", legt Willy enthousiast uit. "En op die wagens liggen masten, gondels, computers en motoren." De attractie heeft zelfs een eigen kraan en trekt zichzelf als het ware omhoog. Dat zorgt ervoor dat de Phantom geen extra ruimte nodig heeft om opgebouwd te worden.

Willy legt uit hoe hij zijn attractie opbouwt (foto: Omroep Brabant).

"Adrenalinejunkies zijn ons publiek", weet hij. "Gelukkig zijn die er deze week genoeg, anders staan we hem voor niks op te bouwen." Maar het belangrijkste blijft toch veiligheid. "De schrik van elke kermisexploitant is natuurlijk dat er iets mis gaat. Daarom is het thema veiligheid ook belangrijker dan ooit." "De eisen zijn de afgelopen jaren strenger geworden", weet Willy, die al jaren in het vak zit. "Na zes jaar verkoop ik mijn attractie weer, maar dan is hij nog niet afgeschreven. Als ik dan een nieuwe koop, dan zijn de eisen al weer strenger geworden. En dat is maar goed ook." Vroeger mocht je bijvoorbeeld 150 kilo wegen als je in de attractie wilde. Maar nu is de eis 100 kilo. "Soms passen mensen niet in de attractie en dan zijn ze boos. Maar veiligheid voorop." En ook tijdens de bouw, bij bijvoorbeeld het lassen, is constant meegekeken of de spullen wel goed en veilig zijn gemaakt. En ook over alle schroeven hoef je je volgens Willy geen zorgen te maken. "Iemand schroeft ze vast, iemand anders controleert ze en vervolgens kijkt de chef er nog naar."

Dat-ie zo nieuw is, houdt hem en zijn crew scherp. "Bij een pretpark zijn er punten waar jaren geen medewerkers komen. Wij hebben elke maand de onderdelen in ons hand tijdens het afbreken. Dus alles wordt ook elke maand gecheckt bij het opbouwen en afbreken." Je hoeft je dus geen zorgen te maken, zegt Willy. "Helaas gaat er soms wat fout. Maar daar kan je niet een hele branche op afrekenen. Er gebeuren ook vliegtuigen- en busongelukken." Wanneer de kermis voor Willy geslaagd is? "Eigenlijk vrijdag bij het eerste rondje al", zegt Willy trots. "Dan hebben we gepresteerd om de attractie op tijd voor het publiek klaar te hebben. En de kers op de taart is als we het weer veilig hebben kunnen afbreken en we financieel lekker gedraaid hebben", sluit de kermisexploitant af. En zo ziet het er vanaf vrijdag uit bij de attractie van Willy in Tilburg: