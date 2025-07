Langverwachte transfer van PSV'er Lang is rond: verkocht aan SSC Napoli

PSV heeft een akkoord bereikt over de transfer van Noa Lang. De 26-jarige aanvaller vertrekt naar SSC Napoli. De voetballer heeft een contract ondertekend bij de Italiaanse voetbalclub tot medio 2030.

Noa Lang kwam in de zomer van 2023 over van Club Brugge naar Eindhoven voor 15 miljoen euro inclusief bonussen. Hiermee was hij toen de duurste speler ooit voor PSV. Met Lang veroverde PSV twee landstitels en een Johan Cruijff Schaal. "Na twee seizoenen met twee titels is het voor mij tijd om de volgende stap in mijn carrière te zetten", zegt hij.

De buitenspeler stond afgelopen winter al in de belangstelling van Napoli, maar toen wilde PSV hem niet laten gaan. Donderdagmiddag laat de voetbalclub uit Eindhoven weten dat de verkoop rondt is.

Waardering

De aanvaller is dankbaar voor alles dat hij bij de club in Eindhoven heeft mogen meemaken. "Ik ben dankbaar voor alle mensen binnen en rond de club die vanaf dag één voor me klaar stonden. Ik kijk terug op een succesvolle tijd in Eindhoven en wens PSV veel succes toe voor de toekomst."

'Goud waard voor PSV'

Earnest Stewart omschrijft de speler als een voetballer met uitzonderlijk kwaliteiten. "Noa is een onvoorspelbare speler die een wedstrijd op ieder moment kan openbreken of beslissen", aldus de directeur Voetbalzaken van PSV.

Hij vertelt dat de voetballer 'goud waard was voor PSV'. "We hebben hem buiten de lijnen leren kennen als een zeer sociale jongen die erg goed in de groep lag. We gaan Noa missen, maar gunnen hem deze fraaie transfer van harte. We bedanken hem voor alles en wensen hem het allerbeste toe richting de toekomst."

Lang kwam in Nederland eerder uit voor Ajax en FC Twente. De 26-jarige voetballer speelt ook in het Nederlands elftal.