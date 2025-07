Fenna (9) zat met haren vast in afzuigrooster van een zwembad en overleed

In Nederland worden zwembaden regelmatig gecontroleerd op veiligheid, maar dat is in andere landen niet het geval. Het werd de 9-jarige Fenna uit Breda fataal. Ze kwam drie jaar geleden op vakantie in Frankrijk om het leven, doordat haar haar vast kwam te zitten in een afzuigrooster van het zwembad. "Zwembaden zijn in het buitenland vaak een bijzaak, hierdoor gaat er minder aandacht naar het zwembad en kan het onveiliger zijn", zegt zwembadinspecteur Mark Koudijs.

"Ieder zwembad in Nederland is verplicht een zogeheten risico inventarisatie te maken. Zo krijgen zwembaden beter zicht op mogelijke risico’s die er rond het zwembad zijn. Om het keurmerk veilig en schoon te krijgen in de zwembadbranche moet je om de vijf jaar een inspectie uit laten voeren", vertelt Koudijs, een van de inspecteurs in Nederland die de veiligheid van onder andere aanzuigroosters in bijna alle zwembaden controleert.

In anderen landen is dit niet altijd het geval, want daar gelden andere regels en is een zwembad vaak onderdeel van een camping of een vakantiepark. "In Nederland is het zwembad meestal de hoofdzaak. In andere landen is het andersom: de camping is de hoofdzaak en het zwembad een faciliteit. De kans dat de zwembaden in het buitenland onveilig zijn, is daardoor groter", legt hij uit.

Grote gevolgen

Dat kan grote gevolgen hebben, weten ouders Michelle van Vliet en Bas van Gurp uit Breda. Drie jaar geleden kwam hun 9-jarige dochter Fenna met haar haren vast te zitten in de afzuiginstallatie van een zwembad in Frankrijk. "We houden elke zomer ons hart vast", vertelt Bas. "Onze dochter kwam met haar haren vast te zitten in een verkeerd geïnstalleerd rooster. Er was aan geknutseld en dat werd haar fataal.”

Sinds het overlijden van Fenna proberen ze ouders en reisorganisaties bewust te maken van de gevaren van afzuiginstallaties bij zwembaden. "We hebben vele reisorganisaties aangeschreven met de waarschuwing: 'weet dat je gevaarlijke zwembaden aanbiedt'. Er zijn er alleen maar weinig die daarop hebben gereageerd. Ondertussen verandert er niks en blijven Nederlandse reisorganisaties vakanties aanbieden bij gevaarlijke zwembaden", zegt Bas.

De ouders krijgen wel van veel mensen terug dat ze hun waarschuwing hebben gehoord. "Mensen stellen zich door ons verhaal anders op. Ze nemen bijvoorbeeld een schaar mee in de tas en lopen een rondje om te kijken waar de installaties zitten en of die veilig zijn. "Maar zolang die gevaarlijke systemen in de zwembaden zitten, blijft het gevaar aanwezig", aldus Bas.

Controle bij het zwembad in Made

Donderdagmiddag is Mark Koudijs van zwembadinspecties.nl bij zwembad De Randoet in Made om de aanzuigroosters te controleren op het risico van vastzuigen en beknelling. Hij begint met het meten van de druk. "Om de druk te kunnen meten, moet ik het rooster eerst afdekken met een speciale mat. De mat simuleert een persoon tegen het rooster", legt hij uit. "In de mat zit een ventiel dat aangesloten zit op de drukmeter. Daarmee kan ik meten met hoeveel kracht de mat door de installatie wordt vastgezogen.”

In Made is er al extra rekening gehouden met de veiligheid doordat er twee bolvormige afzuigroosters zijn. “Als je in dit zwembad voor één van de twee roosters gaat zitten, dan zal het andere rooster het water aanzuigen. Je voorkomt hiermee dat de pomp aan jou gaat zuigen."

Na de metingen met de mat pakt Koudijs een stok waar veertig centimeter echt haar aan vast zit. “Met dit haar kan ik testen of het haar van een zwemmer in het afzuigrooster kan worden gezogen en of een zwemmer vast kan komen te zitten. Om dit te controleren, breng ik het haar dichter bij het rooster en kijk ik wat er gebeurt."

Het haar beweegt tijdens de test een beetje naar het rooster toe, maar dat is normaal volgens Koudijs. "Er stroomt water naar het rooster toe, maar het haar komt niet vast te zitten en wordt ook niet naar binnen gezogen. Dat betekent dat dit rooster veilig is", concludeert hij.