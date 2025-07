Man ernstig gewond, zit bekneld tussen vrachtauto en container

Een man is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een beknelling tussen een vrachtwagen en een container in Boxmeer. Het ging mis bij een bedrijf aan de Industriestraat. Hulpdiensten rukten massaal uit.

Twee ambulances, een traumahelikopter en drie politiewagens kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is na een reddingsactie met spoed in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. De trauma-arts, die landde met de helikopter, is meegegaan met de ambulance om onderweg hulp te kunnen verlenen.

De Arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval.