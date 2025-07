Maas dicht voor Brabantse dag van de 4Daagse: 'Het is een mooie traditie'

Het is vrijdag de vierde en laatste dag van de 4Daagse. Traditiegetrouw is dat ook de Brabantse dag. Veel wandelaars lopen kilometers door onze provincie, die zij vervolgens weer verlaten door over een pontonbrug bij Cuijk de Maas over te gaan. Donderdagavond is er door het leger alvast geoefend.

Op de kade in Cuijk is het wringen geblazen om een plekje met goed zicht te bemachtigen. Duizenden mensen willen getuigen zijn van de proefsluiting van de Maas. Een van hen is de 73-jarige Anton van Asten uit Eindhoven. "Ik vind het heel mooi om te zien." Samen met een vriend loopt hij mee met de 4Daagse. "Ik loop nu voor de tweede keer mee, maar het is de eerste keer dat ik over de brug ga. Vorig jaar werd de route ingekort. Nu loop ik weer voor die brug, want het is gewoon fantastisch hoe dat ze dat allemaal in elkaar zetten."

Veel mensen op de kade bij Cuijk (foto: Tom Berkers).

De drijvende brug wordt gelegd door de 105 Brugcompagnie van de Koninklijke Landmacht. De avond voor de laatste dag van de 4Daagse testen zij of de brug gesloten kan worden. "Het is voor ons een traditie", vertelt kapitein Brent.

"Sinds het begin van de 4Daagse wordt deze brug al geslagen door de 105", vertelt de kapitein. Bij het leggen van de brug komt nogal wat kijken. "We beginnen met een verkenning. Vervolgens moeten de oevers gereed worden gemaakt. Daarna komen de pontons op vrachtwagens en deze worden met boten door het water verplaatst tot één brug."

De pontonbrug Een pontonbrug is een brug die drijft op het water op één of meerdere pontons. Dit zijn drijvende voorwerpen, vaak een boot of iets anders dat drijft. De 105 Brugcompagnie van het 101 Geniebataljon is binnen de Koninklijke Landmacht gespecialiseerd in het leggen van pontonbruggen. "We leggen de bruggen vaak om de overgang van een rivier te kunnen verzorgen", vertelt kapitein Brent. Alle onderdelen, het rijdek en de pontons, worden met vrachtwagens gebracht. "Onze eenheid is essentieel om te kunnen verplaatsen door waterrijk gebied."

Ondanks dat het nogal wat voorbereiding vraagt, gaat het leggen van de brug vrij snel en kan het ceremoniële gedeelte beginnen. De burgemeesters van de gemeente Land van Cuijk en Mook en Middelaar lopen over de brug richting elkaar vanuit de eigen provincie. "Wij slaan symbolisch de laatste pin in het midden van de brug", vertelt burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Land van Cuijk. "Het is een heel bijzonder moment. Het is eigenlijk een beetje de aftrap van de doorkomst in Cuijk."

Burgemeester Marieke Moorman loopt over de brug (foto: Tom Berkers).

Tijdens de Brabantse dag van de 4Daagse lopen de militairen, maar ook de wandelaars die 40 en 50 kilometer lopen, over de pontonbrug. Al mogen na de proefsluiting ook nieuwsgierigen uit Cuijk over de Maas. "Het is echt bijzonder om te doen", vertelt Bart Fleuren, terwijl hij over het water de provinciegrens oversteekt. "Het is ieder jaar mooi om te zien. Ik kom nu al zo'n 12 of 13 jaar kijken en het blijft bijzonder. Het verveelt nooit." Vrijdag is Omroep Brabant er live bij als de lopers van de 4Daagse over de Pontonbrug bij Cuijk gaan. Kijk mee op televisie, web, app, Facebook en YouTube vanaf 11.00 uur.