Dierentuin heeft er twee bijzondere dieren bij: 'Nergens anders te zien'

Eindhoven Zoo heeft er twee nieuwe en bijzondere bewoners bij: begin deze maand werden twee gouden takins verwelkomd in het park. Dat laat Eindhoven Zoo donderdag weten. Dit is de enige plek in Nederland waar deze bedreigde diersoort te zien is.

Gouden takins staan bekend om hun stevige bouw, klimvaardigheden en opvallende gouden vacht. Een volwassen takin-mannetje weegt rond de vierhonderd kilo. Qua grootte zijn ze vergelijkbaar met een volwassen, vrouwelijke bizon. Het zijn voornamelijk bladeters, maar ze eten ook gras en bamboescheuten.

Ze hebben een nieuw en rotsachtig verblijf gekregen van 2100 vierkante meter in de dierentuin. Dat gebied is de afgelopen maanden verbouwd, zodat het lijkt op hun natuurlijke habitat in de hoge bergen van de Himalaya. De rode panda, die uit dezelfde regio komt, krijgt ook een verblijf in dit nieuwe gebied.

Foto: Pairi Daiza/Eindhoven Zoo.

De twee takins komen eigenlijk uit een dierentuin in Tsjechië en Pairi Daiza in België. “We hebben hier maanden naartoe geleefd,” zegt Stephan Rijnen, hoofd dierenverzorging bij Eindhoven Zoo. “Het is geweldig om de takins eindelijk op hun plek te zien. Ze hebben de afgelopen dagen in alle rust kunnen wennen, maar het verloopt tot nu toe allemaal goed.”

