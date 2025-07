Vrouw overleden na geweld in huis, man (35) aangehouden

Een vrouw is donderdagavond overleden aan haar verwondingen na een ernstig geweldsincident in een huis aan de Parklaan in Vlijmen. De politie hield in de woning een 35-jarige man uit Uden aan. Zijn rol en relatie tot het slachtoffer worden onderzocht, laat de politie weten.

De politie werd rond halfelf gealarmeerd door buurtbewoners. Toen de agenten aankwamen in de Parklaan zagen ze dat de vrouw zwaargewond was. Vanwege de ernst van de situatie kwam onder meer een traumahelikopter naar Vlijmen.

De vrouw is enkele uren later in het ziekenhuis overleden.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.

Sporenonderzoek

Om kwart voor twee 's nachts liet de politie weten dat er een 35-jarige man uit Uden is aangehouden. Hij zit vast voor onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid bij het geweldsincident. Forensisch rechercheurs doen sporenonderzoek in en rond het huis in Vlijmen. Voor het huis worden vrijdagochtend bloemen gelegd voor het overleden slachtoffer. Het onderzoek van de politie gaat vrijdag verder.

