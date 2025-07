Vrouw overleden na geweldsincident, man (35) aangehouden

De politie is donderdagvond opgeroepen voor een geweldsincident in een huis aan de Parklaan in Vlijmen. Hulpdiensten troffen de bewoonster met ernstige verwondingen aan. Zij is enkele uren later in het ziekenhuis overleden. Een 35-jarige man uit Uden is in het huis aangehouden en zit vast voor zijn mogelijke betrokkenheid bij het incident.

De politie werd door de buurt rond 22.30 uur gealarmeerd over een mogelijk geweldsincident in het huis aan de Parkstraat in Vlijmen. Politieagenten troffen in het huis een vrouw met zwaar letsel aan. Een ambulance en een trauma helikopter kwamen naar de woning toe.

In het ziekenhuis is de vrouw enkele uren later overleden. Om kwart voor twee 's nachts liet de politie weten dat er een 35-jarige man uit Uden is aangehouden. Hij zit vast voor onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid bij het geweldsincident en zijn eventuele relatie met het slachtoffer. Forensisch rechercheurs doen sporenonderzoek in en bij het huis in Vlijmen.