Agenten lossen schoten tijdens achtervolging op A59 en A2

Agenten hebben donderdagnacht schoten gelost tijdens de achtervolging van een auto op de A2 en A59. Niemand is gewond geraakt. De A2 is enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest bij Zaltbommel na de achtervolging die begonnen was op de A59 bij Oss.

De achtervolging begon rond kwart over een 's nachts. Bij Zaltbommel kwam de auto waar de agenten achteraan zaten tot stilstand, vermoedelijk omdat er geen brandstof meer in de wagen zat.

Snelweg oversteken

De twee inzittenden probeerden er toen rennend vandoor te gaan. Een van hen probeerde de snelweg over te steken. Na het lossen van waarschuwingsschoten konden de twee worden aangehouden. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen waarin de twee reden. Onderzoek

Waarom de mannen op de vlucht sloegen, is nog niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek. Bij de achtervolging en aanhouding waren meerdere snelle interventievoertuigen van de Landelijke Eenheid betrokken.

Foto: Bart Meesters /Persbureau Heitink.

