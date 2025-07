Jongen gewond na botsing, vriend brengt scooter eerst naar huis

Twee jongens zijn vrijdagochtend met een scooter tegen een verkeersbord aangereden op de Kanaaldijk in Aarle-Rixtel. Een van de jongens is gewond geraakt. De andere jongen is daarna vertrokken om de scooter naar huis te brengen en op de fiets terug te keren naar zijn vriend die nog op het fietspad lag.

Een ouder echtpaar was ondertussen gestopt om de jongen die gewond op het fietspad lag, te helpen totdat de hulpdiensten er waren. De gewonde jongen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe erg zijn verwondingen zijn. De andere jongen is door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Twee rugzakken zijn ook meegenomen naar het bureau. Wie de scooter heeft bestuurd, is niet duidelijk. Beide jongens zouden hebben aangeven dat de ander heeft gereden.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink