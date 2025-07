Zonovergoten start Tilburgse kermis, maar zomers weer raken we beetje kwijt

De Tilburgse kermis start dit weekend zonovergoten. Maar er zit een weersverandering aan te komen. Dat heeft Wouter van Bernebeek vrijdagochtend verteld in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.

"Vrijdagmiddag is er wel wat sluierbewolking, maar daar schijnt de zon in het algemeen wel doorheen", zei Van Bernebeek op de radio. "Het wordt 26 tot 29 graden."

In het weekend houden we deze hoge temperaturen. "Zaterdag zal het nog ietsje warmer zijn dan vandaag. Her en der kunnen we dan de tropische grens van 30 graden halen."

Het gaat volgens de weerman van Weerplaza dan wat broeierig aanvoelen. "De luchtvochtigheid gaat omhoog. Zaterdagavond levert dit enkele regen- en onweersbuien op. Het zijn kortdurende buien, ze trekken snel weer voorbij."

Ook zondag wordt het warm, met een graad of 27. "Ook dan een paar regen- of onweersbuien, maar die kunnen al aan het begin van de middag ontstaan."