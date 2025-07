RKC Waalwijk behoudt spits Michiel Kramer (36)

Michiel Kramer blijft het gedegradeerde RKC Waalwijk trouw en heeft bijgetekend tot de zomer van 2027. Dat meldt de Brabantse club, die dit seizoen uitkomt in de eerste divisie. Eerder was er onduidelijkheid over de sportieve toekomst van de spits, omdat zijn contract afliep.

De 36-jarige Kramer speelt sinds augustus 2021 voor RKC. Hij maakte in de 111 officiële wedstrijden die hij speelde 34 doelpunten. Eerder in zijn voetbalcarrière kwam Kramer uit voor onder meer FC Volendam, ADO Den Haag en Feyenoord.

Ervaring

Technisch directeur Bernard Schuiteman is blij met het aanblijven van de ervaren aanvaller. "Michiel heeft in de voorbereiding laten zien dat hij alles geeft voor de club. Zijn ervaring, mentaliteit en kwaliteiten, zowel op als buiten het veld, zijn van waarde voor de club", zegt Schuiteman op de website van RKC. Kramer heeft het naar zijn zin bij de club, laat hij weten. "We hebben genoeg om voor te spelen en met mijn ervaring wil ik daar een belangrijke bijdrage aan leveren."