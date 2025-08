Maarten werkt in de supermarkt, maar wordt astronaut: 'Wat een droom'

Maarten Weijmans uit Breda droomde als kind al van een leven als astronaut. In maart 2029 kan dat zomaar werkelijkheid worden voor de supermarktmedewerker, want hij is geselecteerd voor een commerciële ruimtemissie van Titan Space Industries. “Het is echt bizar,” zegt hij. “Ik zag die oproep online staan en dacht: wat heb ik te verliezen? Ik heb wekenlang berichten gestuurd en voorstellen ingediend. En toen zat ik na een serieuze en zeer pittige selectie ineens in het programma.”

Maarten Weijmans is kwaliteitsmedewerker in een filiaal van Albert Heijn in Breda. Overdag zorgt hij voor de hygiëne, veiligheid en advies in de supermarkt. "Kijk", zegt Maarten (38) met een knipoog terwijl hij de deur van de koeling openmaakt en er een thermometer naar binnen steekt. "De raketjes zijn prima op temperatuur. Niks mis mee met dit ijs." Maar ’s avonds traint Maarten voor een avontuur in de ruimte. Hij is niet zomaar iemand met een jongensdroom, want de Bredanaar is geselecteerd voor een commerciële ruimtevlucht. “Ja, ik weet dat het bizar klinkt. Maar het gebeurt echt.”

"Het is een toeristische vlucht, maar misschien kan ik doorgroeien naar het échte werk."

De eerste stap in zijn avontuur is een commerciële ruimtevlucht in een speciaal ontworpen vliegtuig, zeg maar een soort spaceshuttle. Vijf uur lang, waarvan drie uur in complete gewichtloosheid. “Een toeristische vlucht, maar wél met wetenschappelijke experimenten,” vertelt Maarten. “En daarna is er misschien ruimte om door te groeien naar het échte werk.” Bijzonder is dat Maarten geen ingenieur of straaljagerpiloot is. De supermarktmedewerker heeft zelfs astma, een aandoening die normaal gesproken reden is om mensen bij voorbaat af te keuren. Toch viel hij op bij Titan Space Industries. “Ik was echt verbaasd dat ze me serieus namen", zegt hij. "Maar Titan Space kijkt breder dan alleen het klassieke astronautenprofiel."

Daardoor kan Maarten juist ook als proefpersoon iets extra's betekenen voor anderen. “IAls ik kan laten zien dat astma – onder controle – geen belemmering hoeft te zijn om zulke dingen te doen, dan is dat waardevol. Ik heb daar zelfs een wetenschappelijk voorstel voor ingediend.”

Maarten in zijn ruimtepak (foto: Ronald Sträter).

Als alles volgens plan verloopt, mag Maarten op korte termijn beginnen aan een vierjarig trainingsprogramma. De eerste twee jaar bestaan uit basistraining: onderwatertraining, parabolische vluchten om gewichtloosheid te ervaren en ritjes in de centrifuge om met G-krachten te leren omgaan. “Daarna kijken ze of je geschikt bent voor specialisaties. Bijvoorbeeld als onderzoeker of als onderdeel van de bemanning.” Als voorbereiding heeft Maarten al leren duiken, sport en studeert hij veel en legde hij onlangs een bezoekje af aan sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch. Door een enorme sterrenkijker keek hij naar zijn uiteindelijke bestemming: de ruimte. Hij heeft alles over voor zijn uiteindelijke doel. “Ik wil volwaardig astronaut worden", zegt Maarten. "Niet alleen mee voor de ervaring, maar écht iets bijdragen. Meewerken aan missies, onderzoek doen, onderdeel zijn van de crew.”

"Sommigen verklaren me vast voor gek, maar dat geeft niet."

Hij legt de lat hoog en Maarten stelt alles in het werk om zijn jongensdroom uit te laten komen. Hij sport veel en duikt in zijn vrije tijd. “Sommigen verklaren me vast voor gek, maar dat geeft niet. Ze mogen lachen, want ik doe het gewoon.” Naast de fysieke uitdaging is er ook een mentale kant. Veel astronauten zeggen dat de aanblik van de aarde vanuit de ruimte hun kijk op het leven voorgoed veranderde. Maarten kijkt daar het meest naar uit: “Gewichtloosheid ervaren, de zon zien opkomen en ondergaan – twee keer zelfs – dat lijkt me magisch", vertelt hij. "Ik wil voelen hoe het is om écht los te zijn van alles wat we hier kennen.” Het is wat onduidelijk hoeveel een commerciële ruimtevlucht bij Titans Space Industries gaat kosten. Bij andere bedrijven varieert dat van honderdduizenden tot miljoenen euro's. Maar Maarten valt met zijn neus in de boter. Zijn training, verblijf en de vlucht zelf zijn volledig gesponsord door het ruimtevaartbedrijf. “Dat maakt het extra bijzonder", besluit hij. "Dit is mijn kans. En ik ga er alles aan doen en er alles voor geven om te laten zien dat ik het in me heb.”