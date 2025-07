Geen tomaatjes of komkommer, maar frikandellen voor Vierdaagselopers

Geen tomaatjes of komkommers langs de route van de Nijmeegse Vierdaagse, maar frikandellen. In Vianen worden de wandelaars onthaald met stukjes van de snack. De Fransenstraat is speciaal voor de gelegenheid omgedoopt tot Via Frikandella als ludiek voorproefje op de bekende Via Gladiola in Nijmegen.

De man achter deze actie is frikandellenbakker Erwin. Samen met zijn vrienden heeft hij dit jaar 2600 frikandellen bereid, die in stukjes van vijf zijn gesneden. In totaal goed voor zo’n 13.000 hapklare stukjes. “Ze beginnen binnen te komen, dus nu gaan we het feestje beginnen”, zegt Erwin lachend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant.

Erwin is duidelijk over zijn voorkeur: “Dat bruine fruit is toch veel lekkerder dan die komkommers en tomaten? Kom op joh.” Hij ziet genoeg mensen die gezonde snacks langs de route uitdelen, maar zijn frikandellen vinden gretig aftrek. Al verwacht hij dat het in het begin van de ochtend nog rustig blijft. “Die snelwandelaars komen als eerste voorbij. Die zitten niet echt op een frikandelletje te wachten.” Op de vraag of er ook vegan frikandellen beschikbaar zijn, is hij resoluut: “In Vianen zijn geen vegan frikandellen, absoluut niet.”

Vaste traditie

De frikandellenactie begon in 2017 als grap, toen de kaas op was en iemand nog frikandellen in de vriezer had liggen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een vaste traditie en is de straat naar Via Frikandella vernoemd. "Het is gewoon echt uit de hand gelopen.”

De waardering van de wandelaars doet Erwin goed. “Straks roepen ze: ‘Jullie zijn helden, hier kijken we al drie dagen naar uit’. Voor zulke opmerkingen doe je het voor. Dat is gewoon leuk. Hier krijg je zoveel energie van.” Zelf heeft hij nog geen frikandel gegeten. “Daar ben ik nog niet aan toe gekomen. Maar tussendoor zal ik er wel eentje wegpikken, geen probleem.”

Rond twee uur 's middags komt de laatste wandelaar voorbij, vlak voor de bezemwagen. Dan is het werk voor Erwin nog niet gedaan, want dan moet hij opruimen. “En ik denk dat als alles hier opgeruimd is, het lampje uitgaat hoor. Ze zullen mij niet in Nijmegen zien verschijnen.”