Man (20) gewond naar ziekenhuis na steekpartij in huis

Een 20-jarige man uit Waalre is donderdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Koningstraat in het Limburgse Heerlen. De man is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De bewoner van het huis is aangehouden.

De politie kwam rond kwart voor elf op de steekpartij in het huis af. Een onenigheid tussen de mannen ging aan de steekincident vooraf. Waar de mannen ruzie over hadden, is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk hoe ernstig de man uit Waalre gewond is geraakt. De bewoner van het huis werd kort na de steekpartij aangehouden.