Katholieken vechten tegen sluiting van hun kerk: 'We bereiken ook jongeren'

De Caeciliakerk in Berkel-Enschot moet dicht. Maar een groep de parochianen laat het er niet bij zitten. Want hun kerk in de Kerkstraat heeft toekomst, vinden ze. De missen worden nog goed bezocht en er komen zelfs jongeren naar hun kerk: “Het heeft met de tijd te maken. Met al die artificial intelligence. Mensen zoeken weer verbinding. En jongeren ook.” De zomerserie De Kerkstraat komt vandaag uit Berkel-Enschot.

Het kerkbestuur kondigde al in 2022 aan dat de Caeciliakerk moet sluiten. Alleen wanneer, dat is nog niet bekend. Een groep enthousiaste parochianen heeft zich verenigd en is een actiegroep gestart. Eerder haalden ze 300 steunverklaringen op om het parochiebestuur op andere gedachten te brengen.

Rob Elings, geboren in de Kerkstraat, ziet dat jongeren aangetrokken worden tot de kerk: “Ik heb hier afgelopen week zitten bidden met twee jongens van vijftien. Die konden het Weesgegroet Maria niet bidden. Dus ik heb het voorgebeden en zij baden het na. En ze waren heel blij. Dus die komen terug.”

Rasenberg: “Het is natuurlijk een leeg bestaan, alleen achter je tablet. Ze hebben vaak op jonge leeftijd al een burn-out en allerlei aandoeningen. Dus dan zoeken ze ergens steun. En ze zijn niet bevooroordeeld door alle negativiteit over de katholieke kerk.”

In Brabant zijn de afgelopen decennia heel veel kerken gesloten. Of, om het precies te zeggen: aan de eredienst onttrokken. Uit cijfers uit 2023 blijkt dat het er in het bisdom Breda tussen 2000 en 2021 71 waren, in het bisdom Den Bosch waren het er tussen 2001 en 2023 133.

Anton van Dorp groeide vanaf zijn negende op in de parochie en verdiepte zich in de historie, hij schreef er zelfs een boek over: “Al in 1164 stond er een kerk in Enschot. Maar omdat katholieken van de protestantse overheid hun geloof niet mochten belijden, ging die dicht. Er kwam hier op het kerkplein een als schuur vermomde kerk voor terug. Het gebouw dat er nu staat, is van veel later: 1899. Met dubbeltjes en kwartjes van parochianen is die gebouwd.”

Maar meer dan om het gebouw gaat ’t Van Dorp om de ziel van de Caeciliakerk: “Het is een punt van ontmoeting, van rust en bezinning. Om stil te staan bij iets anders dan de aanbiedingen bij de Action.” Dat geldt zeker voor Elings: “In mijn jeugd ging ik dagelijks naar de kerk. Iedere dag was ik hier. En dan was ik altijd blij. Ik zat linksachter op een klapstoeltje en dan was ik beschouwend. Ik had een vader in de hemel en die was heel belangrijk voor mij.” Elings heeft dus niet op jonge leeftijd zijn vader verloren: “Echte katholieken zullen dit meteen herkennen. We hebben allemaal een Vader in de hemel.”

Voor de parochianen in Berkel-Enschot is er hoop. Want in Oisterwijk is het onlangs gelukt de Joanneskerk open te houden. De bisschop wilde de kerk sluiten, maar werd teruggefloten door Rome. Maar eigenlijk hopen ze in Berkel-Enschot dat het niet zo ver hoeft te komen. Elings: “Het parochiebestuur heeft een brief naar de bisschop gestuurd, met het verzoek de kerk aan de eredienst te onttrekken, zoals dat heet. Maar de bisschop heeft nog niets getekend, dus we hebben nog steeds hoop.”

Juriste Noor Heemskerk heeft namens de groep kortgeleden overleg gehad met het bisdom: “Er is al uitstel van sluiting. Er wordt gedacht aan een periode van meerdere jaren, om samen met het parochiebestuur de parochie nieuw leven in te blazen.” Rasenberg: “We willen mensen weer motiveren om naar de kerk te komen. Jong en oud.” Elings: “Een jong meisje van 14 komt hier en zegt: ‘Mijn moeder heeft me niet laten dopen, maar ik wil gedoopt worden’. Die komt naar de kerk, met haar vriendinnen. Maar dan moet er natuurlijk wel een aangepaste mis komen.” Heemskerk: “Mijn dochter zit in een studentenkoor in Utrecht en is hier komen zingen. De pastoor zat op de eerste rij.”

Het bisdom is in verband met vakantie niet in staat op het verhaal te reageren.

