Politieachtervolging op A2: taser gevonden in kofferbak vluchtauto

In de kofferbak van de auto die donderdagnacht werd achtervolgd over de A59 bij Oss is een stroomstootwapen gevonden. De 22-jarige bestuurder uit Alphen aan den Rijn had bovendien geen geldig rijbewijs, was onder invloed en vertoonde gevaarlijk rijgedrag. Hij is samen met de 22-jarige bijrijder, die uit dezelfde plaats komt, aangehouden.

Agenten van de Landelijke Eenheid reden rond één uur over de provinciale weg bij Lith toen zij een auto zagen. De auto reed bij het zien van de politieauto direct weg. Agenten besloten de auto te volgen die met hoge snelheid richting Oss reed.

Bij Oss ging de auto de A59 op en daarna de A2. Bij Zaltbommel kwam de auto tot stilstand, omdat de brandstof op was. De bestuurder sprong uit de auto en ging er rennend vandoor. Agenten hebben een waarschuwingsschot gelost. Daarbij raakte niemand gewond. Taser

In de kofferbak van de auto vonden agenten een taser. De bestuurder bleek onder invloed te zijn, had geen geldig rijbewijs, vertoonde gevaarlijk rijgedrag en overtrad de snelheidsregels. De bijrijder kon zich niet legitimeren. Beide mannen uit dezelfde plaats zijn aangehouden en zitten vast voor verhoor. De A2 is een tijdje in beide richtingen dicht geweest voor onderzoek.