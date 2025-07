Brabant maakt plannen om bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen

De provincie wil het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw aan banden leggen. Dat blijkt uit de conceptversie van het 'Actieplan Gewasbeschermingsmiddelen' dat deze maand openbaar werd gemaakt. Daarin is onder meer te lezen dat een verbod op schadelijke middelen in kwetsbare gebieden in de maak is.

Al langere tijd nemen de zorgen over het effect van landbouwgif op de natuur, waterkwaliteit en gezondheid van mensen toe. Zo kan de schade aan kwetsbare natuur niet vanzelfsprekend worden uitgesloten en is op twee drinkwaterlocaties al extra zuivering nodig. "Op meerdere locaties zijn gewasbeschermingsmiddelen in te hoge hoeveelheden in het water aangetroffen", staat er in het Actieplan. Ondertussen verwacht de provincie dat boeren door klimaatverandering juist meer en vaker naar landbouwgif zullen grijpen. Door veranderde weersomstandigheden kunnen er namelijk nieuwe ziektes en plagen in Nederland komen. Ook kunnen bestrijdingsmiddelen door droogte of hevige regenval minder effectief zijn, waardoor er meer van nodig is. Beeld krijgen en verbieden

Op dit moment is er op provinciaal niveau nog geen helder beeld van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de mogelijke negatieve gevolgen daarvan. Dat wil de provincie veranderen door deze zaken, deels letterlijk, in kaart te brengen.