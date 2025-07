Wandelaars van Vierdaagse lopen feestend door Cuijk: 'Gaan met die banaan'

Klappende mensen, spandoeken, muziek en veel gezelligheid. Veel wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse lopen vrijdag door Cuijk. De sfeer was feestelijk, met langs de route veel aanmoedigingen van het publiek. Via de Pontonburg over de Maas verlieten de wadelaars uiteindelijk onze provincie weer.

Een jongetje met een waterpistool zorgt voor verfrissing bij de wandelaars. “Het is wel druk”, zegt hij, terwijl hij de lopers natspuit. Even verderop, voor een tunneltje, zit een groepje wielrenners. “Wij hebben niet gelopen”, lacht een van hen. “We zijn met de fiets gekomen uit Venray. Dat is goed te doen.” Ze zijn langs de Maas gereden en gestopt in Cuijk om een stukje van de Vierdaagse mee te maken. “Het is prachtig weer en ik kan mensen in het gezicht aankijken.”

De wandelaars gaan vrijdag door Cuijk (foto: Omroep Brabant).

Langs de route staan mensen met kleurrijke bordjes: ‘You did it’, ‘Trots op jou’, ‘Topper’. “Het is een goede aanmoediging voor iedereen”, zegt een vrouw trots. Haar jongste dochter is een van de wandelaars. "Normaal gesproken is ze deze week aan het feesten, maar nu wilde ze het evenement eens van de andere kant meemaken. Dit is echt wel zwaarder.” Als ze haar dochter ziet, is de moeder van plan om hard te juichen. “En we verrassen haar met wat lekkers.” Een andere vrouw langs de kant wacht op haar neef. “Hij loopt voor de derde keer”, vertelt ze. “Vorige week liep hij nog de Kennedymars van tachtig kilometer.” Goed doel

Loper Rody uit De Moer heeft al 35 kilometer in de benen. “Het gaat perfect”, zegt hij. “Ik heb nergens last van, we gaan het halen.” Donderdag liep hij voor een goed doel: voor Thijs Verboven (15), een dorpsgenoot die vorige week aan kanker overleed. “Ik heb er geen woorden voor, het is niet te bevatten”, vertelt hij geëmotioneerd.

Rody zamelt geld in via zijn 'doneershirt'. Het opgehaalde bedrag voor een behandeling tegen de zeldzame hersentumor waar Thijs aan leed, is inmiddels opgelopen tot boven de honderdduizend euro.

Rody is bijna binnen (Foto: Omroep Brabant).

Onder de lopers zijn ook tweehonderd douaneambtenaren. Eén van hen, uit Amsterdam, vertelt dat het 'erg lekker' gaat. “We hebben mooi weer. Alleen woensdag was het minder.” Ze verwacht dat alle collega’s de finish wel gaan halen. “Linden vind ik altijd leuk om doorheen te lopen. Het is leuk om te zien hoe de bewoners altijd aanmoedigen. Een mooie afleiding voor de zere voeten.” Van de Omroep Brabant-verslaggever krijgt ze een Brabantse bril. Lachend zegt ze: “Nu vertegenwoordig ik toch drie provincies". Genieten

Een medewerker van het Rode Kruis loopt aan de zijkant mee. “Duizenden blaren", verzucht ze. “Woensdag zijn we tot half één 's nachts doorgegaan met blaren prikken.” Sommige mensen kwamen huilend binnen. “Ze vertrokken weer met een glimlach. Dat is waar we het voor doen.” Haar tips: droge sokken meenemen, goed eten en drinken, rust nemen en vooral in het midden van de weg blijven lopen. "Anders ga je schuin lopen."

De vrolijke wandelaarster (foto: Omroep Brabant).

Een vrolijke loopster zegt: “Ik ben echt alleen maar aan het genieten van de gezelligheid. Echt fantastisch.” Toch heeft ze het ook een beetje zwaar. “Ik denk de hele dag aan mijn vader, hij is aan asbestkanker overleden.” Ze wandelde vaak samen met hem. Ook haar man, die een openhartoperatie onderging, loopt mee. “Het is heel bijzonder om samen te lopen. Mooi dat mijn man zo goed hersteld is." De feeststemming keert weer terug. "Baila, baila, baila", zingt de vrouw, terwijl ze haar weg dansend vervolgt. Gladiolen

Verderop deelt een vrouw drankjes uit op een dienblad. “We doen dit al jaren met de familie”, zegt ze. Ondertussen wandelt een buitenlandse militair voorbij, met een rugzak van twaalf kilo. Hij zegt dat het vorig jaar warmer was, maar dat het goed gaat.

"Gaan met die banaan", zegt deze wandelaar (foto: Omroep Brabant).

Een man uit Diemen valt op in zijn Batman-outfit. “Vier dagen gaan met die banaan!” Hij draagt een felroze bril, maar krijgt een typisch Brabants exemplaar aangeboden. “Keimooi, ik voel me een echte Brabander.” Aan de overkant staat een groep Cuijkse jongens met gladiolen en een bar vol hapjes. “Als je het tot hier hebt gered, verdien je iets van de plank”, zegt een van hen. Hij vroeg al een jaar geleden speciaal vrij voor deze Brabantse dag van de Vierdaagse. “Deze dag stond in mijn agenda.”