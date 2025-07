Staking uitzendkrachten bij Jumbo geschrapt door vakbond

Vakbond FNV heeft staking van uitzendkrachten bij distributiecentra van Jumbo vanaf volgende week geschrapt. De acties van afgelopen weken hebben niet tot de door de bond gewenste verbeteringen voor de nieuwe ABU-cao voor uitzendkrachten geleid. Toch is de staking niet voor niets geweest, volgens FNV-bestuurder Karin Heynsdijk. Eind augustus voert de vakbond een gesprek met werkgevers.

Naast de stakingen bij distributiecentra van Jumbo schrapt de vakbond ook de stakingen van uitzendkrachten van Albert Heijn. "Er is de afgelopen weken iets op gang gekomen dat niemand voor mogelijk had gehouden: uitzendkrachten, bijna allemaal arbeidsmigranten, komen op voor hun eigen rechten", benadrukt Heynsdijk. Volgens haar is dat heel wat gezien de onzekere positie van deze mensen op de arbeidsmarkt.