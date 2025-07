Geert Wilders mag een dagje Efteling doen, maar zonder opnames of campagne

Het geplande bezoek van PVV-leider Geert Wilders aan de Efteling gaat door, maar het blijft bij een regulier parkbezoek. Politieke uitingen zijn niet toegestaan en ook de eerder aangekondigde opnames mogen niet worden gemaakt. De Efteling bevestigt dat er inmiddels contact is geweest met de partij, onder meer vanwege de noodzakelijke beveiliging rond Wilders.

De PVV-leider nodigde zijn achterban twee weken geleden via Facebook uit om samen met hem een ritje te maken in Droomvlucht, zijn favoriete attractie. Bijna 2000 mensen meldden zich aan. Uiteindelijk mogen slechts een handjevol kiezers mee naar Kaatsheuvel. Volgens Wilders zijn 'de gelukkigen' inmiddels persoonlijk uitgenodigd per mail.



Strikte regels

Dat de aankondiging van de PVV het attractiepark verraste, heeft alles te maken met de regels van de Efteling. Politieke activiteiten zijn er nadrukkelijk niet toegestaan. “Wilders is welkom, net als elke andere bezoeker, zolang gasten daar geen hinder van ondervinden”, zegt een woordvoerder. “Campagne voeren is, zeker in aanloop naar de verkiezingen, absoluut niet de bedoeling.”



Ook het plan om opnames te maken is van de baan. De Efteling heeft daar geen toestemming voor gegeven. “Het gaat om een normaal parkbezoek. Ook overduidelijke politieke uitingen moeten worden gemeld”, aldus de woordvoerder.



Contact geweest

Vanwege de dreiging waarmee Wilders al jaren te maken heeft, reist hij met een groot beveiligingsteam. “Daarover hebben we afspraken gemaakt met de PVV. Dat contact is er nu geweest, in goed overleg”, bevestigt de Efteling.



Wanneer het bezoek precies plaatsvindt, wordt niet bekendgemaakt. “Uit veiligheidsoverwegingen communiceren wij geen datum”, laat het park weten.



Gemixte reacties

Op sociale media regent het reacties op het initiatief van Wilders. Fans reageren enthousiast met berichten als “Veel plezier in de Droomvlucht” en “Mooi Geert” Maar er zijn ook kritische geluiden te horen: “Sprookjes passen wel bij de PVV” en "Enkele reis mag ik hopen".



Hoewel professionele opnames dus niet zijn toegestaan, mag Wilders net als elke andere gast wél foto's maken met zijn smartphone.