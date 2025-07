Dit enorme confettikanon is het grootste ter wereld en wordt hier ingezet

Op Festivalterrein De Schans in het Achterhoekse Lichtenvoorde is de Zwarte Cross van start gegaan en dit jaar heeft het evenement een flink Deurnes tintje. Er staat een gloednieuw speeltje in de vorm van het grootste confettikanon ter wereld. De maker ervan is het Deurnese bedrijf FHT Perslucht. Het enorme apparaat schiet in één klap maar liefst vijftig kilo confetti de lucht in.

“Geen betere plek dan de Zwarte Cross om de primeur van onze nieuwste creatie te laten plaatsvinden”, zegt eigenaar Frans Fransen van FHT Perslucht tegen Deurne Media Groep. “Bij dit festival komen ook veel mensen die techniek interessant vinden, dus dit is de perfecte doelgroep voor ons mega-confettikanon.”



Bekertjes schieten

Het is niet de eerste keer dat het Deurnese bedrijf wordt ingeschakeld door de organisatie van de Zwarte Cross. “We werken al een aantal jaren samen en hebben bijvoorbeeld in 2022 een ludieke manier bedacht om ervoor te zorgen dat de tienduizenden plastic bekers, die achterblijven op het terrein, worden opgeruimd. Toen hebben we met onze techniek een luchtkanon gemaakt waarmee de bezoekers de bekertjes kunnen afschieten in een afvalbak. Daarna kan het plastic gemakkelijk worden hergebruikt.”



Het enorme confettikanon uit Deurne schiet meerdere keren tijdens de Zwarte Cross vijftig kilo aan kleurige snippers de lucht in. “Dat is echt een gigantische hoeveelheid. We vuren de confetti tijdens het evenement twee keer per dag af. Het materiaal is gemaakt door een goede klant van ons; MAGIC FX uit Boxtel. Die zijn hierin gespecialiseerd en hebben ons voorzien van confetti die volledig biologisch afbreekbaar is”, legt Fransen uit.



Enorme drukgolf

Het kanon is speciaal voor de Zwarte Cross gebouwd, maar er zijn al andere partijen die het ook wel zien zitten om het confettimonster in te zetten. “Een paar andere festivals hebben al laten weten dat ze interesse hebben en ook bij een aantal grote dj’s is er belangstelling”, zegt de Deurnese ondernemer.



Het apparaat is op een vrachtwagen gemonteerd die naast confetti schieten ook nog vuur kan spuwen. “Het ziet er al heel indrukwekkend uit als er nog niks gebeurt. Op het moment dat de vlammen naar boven schieten en de confetti wordt afgeschoten, is het nog imposanter. De knal hoor je niet alleen, maar voel je ook door de enorme drukgolf die erbij vrijkomt. Het wordt natuurlijk allemaal wel gedaan op veilig afstand van het publiek”, aldus Fransen.