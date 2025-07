Tilburgse Kermis: bekijk de opening • dit zijn de nieuwste attracties

De komende tien dagen gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en geluk beproeven bij de grijpautomaat. Van vrijdag 18 juli tot en met 27 juli vindt de grootste kermis van de Benelux plaats in het centrum van de stad. In dit liveblog kun je vrijdag meegenieten van de openingsdag van de Tilburgse Kermis.

Liveblog

15.00 De Tilburgse Kermis gaat open De echte kermisliefhebbers staan om klokslag drie uur klaar om in de eerste attracties te gaan en prijs te schieten bij de schiettent. Onze verslaggever Tom van den Oetelaar neemt ook een kijkje bij de start van de kermis.



Kijk hier de opening terug:

14.35 Acht nieuwe attracties De afgelopen dagen is iedereen druk bezig geweest met de opbouw van de attracties en het gereed maken van het terrein. Er staan dit jaar maar liefst 223 attracties op de Tilburgse Kermis. Acht daarvan zag je nog niet eerder in Tilburg en een paar andere attracties zijn in een nieuw jasje gestoken. Van vrije val tot Romeinse draaischijf, er is voor ieder wat wils.



