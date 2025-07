Tilburgse Kermis: brandweer krijgt melding • blije winnaar Gouden Kermispas

16.00

Syll en Lysa hebben zojuist de Gouden Kermispas in ontvangst genomen. Moeder Patricia heeft samen met haar kinderen meegedaan aan de Facebook-actie van afgelopen woensdag. En zij zijn als winnaars uit de bus gekomen. Met de pas mogen ze tijdens de openingsdag gratis in alle attracties. "Ik droomde er gisteren over dat ik de Gouden Kermispas won", zegt Syll.

En die droom is nu werkelijkheid geworden voor Syll en zijn zusje. Van hun moeder mogen ze overal in en zelf gaat ze misschien ook wel mee. "In de waterachtbaan, het spookhuis, het maakt allemaal niet uit. We gaan alleen niet over de kop", lacht Patricia. "Papa sluit zo ook aan en dan gaan we het hier tot middernacht volhouden!"