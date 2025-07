Armand niet vergeten: protestzanger krijgt eigen straatnaam

Muzikant Armand krijgt een straatnaam naar zich vernoemd in zijn geboorteplaats Eindhoven. De straatnamencommissie van de gemeente heeft deze week voor gestemd, nadat fan Jan Schlimbach en voormalig roadmanager Antwan van de Kerkhof in februari een brief naar burgemeester Jeroen Dijsselbloem stuurden. Waar en wanneer de Armandstraat of wellicht de Ben ik te min-laan er komt, is nog niet duidelijk. "Zolang het maar geen Armandweg is, want Armand mag nooit weg uit de gedachten van mensen", lacht Jan.

In november is het tien jaar geleden dat de zanger, muzikant, cannabisliefhebber en jaren zestig-icoon Armand is overleden. Dat vonden Schlimbach en Van de Kerkhof een mooi moment om de bijzondere muzikant en zijn repertoire te eren.

"Armand was geen alledaagse verschijning. Integendeel, hij was kleurrijk, opvallend en intelligent. Hij was eigenzinnig, maar tegelijk uiterst beminnelijk", was te lezen in de brief die zij in februari aan burgemeester Dijsselbloem schreven.

Het antwoord dat deze week op de brief kwam, verraste hen. "De brief kwam binnen en ik ging ervanuit dat het een afwijzing was. Wat vrienden van me uit Eindhoven waren namelijk sceptisch. En ik wist ook niet zeker of de gemeente zijn artiesten wel op waarde weet te schatten", vertelt Jan uit Groningen die sinds 1975 fan is van de muzikant die in de hippietijd een grote hit scoorde met 'Ben ik te min'.