Armand krijgt een eigen straat: deze Brabanders gingen hem voor

Protestzanger Armand krijgt een straat die naar hem is vernoemd. In een nieuwe wijk in Eindhoven komt binnenkort de Armandstraat. Een eerbetoon aan de bekende zanger, die vooral in de jaren zestig en zeventig furore maakte. Hij is niet de enige Brabander die een eigen straat kreeg. Omroep Brabant zet een aantal op een rij: wie gingen hem voor?

Armand, bekend van het lied Ben ik te min, werd in 1946 geboren in Eindhoven en overleed in 2015. Hij stond bekend om zijn opvallende rode krullen en zijn protestliedjes. De gemeente Eindhoven vindt het tijd hem te eren met een straatnaam in zijn geboortestad.



Guus Meeuwis

De zanger van Brabant groeide op in Goirle en kreeg daar ook zijn eigen straat: de Guus Meeuwisstraat. De straat ligt in een wijk met namen van bekende Nederlanders. Meeuwis hoort daar natuurlijk thuis.



Vincent van Gogh

De wereldberoemde schilder werd geboren in Zundert. In veel Brabantse dorpen en steden zijn straten naar hem vernoemd, zoals de Van Goghstraat in Tilburg, Eindhoven, Breda en uiteraard in zijn geboorteplaats zelf.



Berry van Aerle

De oud-PSV’er en Europees kampioen van 1988 kreeg in Helmond het Berry van Aerlepad. Een fietspad vernoemd naar de populaire voetballer die in de regio nog altijd bekendstaat om zijn bescheidenheid en nuchtere karakter.



Gerrit Brokx

Voormalig burgemeester van Tilburg, geboren in Den Bosch. In Tilburg is de Gerrit Brokxlaan naar hem vernoemd, een belangrijke weg richting het centrum van de stad.



Wim van Est

De wielrenner uit Sint Willebrord werd beroemd toen hij in 1951 in een ravijn viel tijdens de Tour de France en het overleefde. In zijn geboortedorp kreeg hij de Wim van Eststraat.