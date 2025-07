Anouk Maas is zwanger zonder partner: 'Ik moet me verantwoorden'

Actrice Anouk Maas verwacht aan het eind van de zomer haar eerste kind. De Tilburgse koos er bewust voor om alleenstaande moeder te worden. In een openhartig interview in LINDA. legt ze uit waarom ze deze keuze maakt en vertelt ze over de reacties die ze daarop kreeg. "Het wordt normaler gevonden als iemand na een avondje in de kroeg met een vreemde in bed belandt en zwanger raakt."

Bewuste keuze Het alleenstaande moederschap is een bewuste keuze en dat leverde veel reacties op. In een interview in LINDA. vertelt ze hier nu meer over. "Veel mensen hebben een mening: het is geen huisje-boompje-beestjeverhaal en dat levert bij veel mensen toch een error op. Dat mag, maar het lastige daaraan vind ik dat het normaler wordt gevonden als iemand na een avondje in de kroeg met een vreemde in bed belandt en zwanger raakt. Voor zo’n ‘ongelukje’ heeft iedereen begrip, maar ik heb het gevoel dat ik me continu moet verantwoorden. Terwijl ik hier heel lang en goed over heb nagedacht."

De 38-jarige actrice maakte in maart bekend in blijde verwachting te zijn van haar eerste kindje. "Ik ben dolblij en verheug mij op wat komen gaat. Dit is het beste cadeau wat ik ooit heb mogen ontvangen", schreef ze op haar Instagram.

Van jongs af aan voelde Anouk al dat ze graag moeder wilde worden, maar door haar drukke carrière stond ze lange tijd niet stil bij haar tikkende biologische klok. Op een bepaald moment werd ze zich hier wel bewust van. Een geschikte partner was niet in haar leven, dus onderzocht ze andere mogelijkheden om moeder te kunnen worden. "Ik wilde niet zomaar in een relatie blijven, een kind krijgen en dan maar zien hoe het afloopt", legt ze uit.

'Het is een soort dating-app XXL'

Na verschillende gesprekken met haar huisarts en haar psycholoog besloot ze voor een 'contactdonor' te gaan. Een donor die een passieve rol speelt in het leven van haar kind. Het vinden van 'de' donor was nog best een opgave. De opties waren eindeloos. Van de vraag of het een bekend iemand moest zijn tot het welke kleur ogen de donor zou hebben. "Het is een soort dating-app XXL."

Na die horde te hebben genomen, probeerde ze zwanger te worden. Gelukkig was het vrij snel raak, maar de keren dat het niet lukte, vond Anouk best overweldigend. "Die teleurstelling was pittig, ook omdat je toch gaat twijfelen. Ben ik wel écht gezond, écht vruchtbaar? Gaat het wel lukken? Er waren dagen dat ik dacht: waar de fuck ben ik mee bezig? Je brein gaat namelijk anders werken als je denkt dat je niet meer op je lichaam kunt vertrouwen."

'Dus hup hup, potje erbij'

Plezier kon ze er ook uithalen, zo heeft ze hard moeten lachen op de dagen dat ze vruchtbaar was en een potje zaad moest gaan ophalen. "Bij de vierde of vijfde keer moest het snel tussendoor omdat ik daarna naar een première moest. Dus hup hup, potje erbij, dingdong, nog even wachten omdat er altijd wat uitlekt en dan make-up op, hakken aan en naar de rode loper. Alsof er niets gebeurd was.”

Clubje vrouwen

Sinds haar zwangerschap heeft Anouk een clubje vrouwen die in dezelfde situatie zitten om zich heen verzameld, bij wie ze haar verhaal kwijt kan. Daarnaast heeft ze vrienden en familie om haar heen die haar steunen. Dat vindt ze erg fijn.