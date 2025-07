Eerst gegil, nu gebak: Arianna gaat op kraamvisite bij Shein-schorpioen

Zes stuks zijn het er en ze zitten allemaal bij moeder Snippie/Sheiny op de rug. Toen de Tilburgse Arianna (9) woensdag haar nieuwe schooltas wilde uitpakken, schrok ze zich rot. Er zat een Chinese, hoogzwangere gouden schorpioen in haar strikjestas. Maar nu ze van de schrik bekomen is en het beestje is bevallen, gaat ze toch maar even op kraamvisite.

”De ene baby heet Stip, dan heet de andere baby Snep en de ander Step...”, begint het meisje haar namen voor het pasgeboren kroost op te sommen. Zelf zat ze voor moederlief aan Snippie te denken. De verzorgers van het Tilburgse dierenpark De Oliemeulen vonden Sheiny wel passend. Ze komt immers uit een Shein-tas. De eerste vakantieweken waren voor Arianna, de 9-jarige vindster van het beestje, in elk geval niet saai. Ze had een mooie, nieuwe schooltas besteld via de Chinese webwinkel Shein. Normaal zou die aan het eind van de vakantie pas een keer uitgepakt worden. “Maar ik vind de strikjes en het zwart-wit heel mooi”, legt ze uit. Dus trok ze afgelopen woensdag haar nieuwe rugzak al uit de verpakking.

“Ze was koud van de reis, had zuurstoftekort en was hoogzwanger."

Daar was Snippie/Sheiny opeens, de hoogzwangere gouden schorpioen, die een wekenlange reis in een vacuümzak uit China had overleefd. “De kans is niet zo groot dat ze zou bijten”, legt verzorger Marijn van Harrewijn van De Oliemeulen uit. “Ze was koud van de reis, had zuurstoftekort en was hoogzwanger. Een mens gaat ook niet vechten als je op het punt staat te bevallen, zeg maar.”

Had Snippie/Sheiny een paar weken laten zitten en ze had het niet meer overleefd. De Chinese gouden schorpioen kan lang zonder eten en zonder water, maar voor de geschaarde dame werd het toch wel zwaar. Zeker met zes jonkies in haar lijf. Dat Snippie/Sheiny drachtig was, wist toen nog niemand. “Al vonden we haar wel wat plomper”, geeft de verzorger toe. Arianna is vooral blij dat ze het beestje niet meer in haar tas had zitten, toen de geboortegolf begon. “Anders hadden die allemaal bij ons in huis gezeten.”

"Ik hoef haar niet als huisdier te hebben."