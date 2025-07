Energizer had na ongeluk opnieuw problemen, nu van start in Tilburg

Het was nog even spannend of kermisattractie Energizer vrijdag wel op de Tilburgse Kermis zou staan. Eind april raakte een 14-jarig meisje gewond na een metershoge val uit de attractie tijdens de kermis in Hilversum. Nu blijkt dat de attractie begin juli een storing heeft gehad op de kermis in Best. De kermis van Panningen werd er zelfs door overgeslagen. "Met een hoop toewijding van betrokken leveranciers is het gelukt om op de Tilburgse Kermis wel gewoon weer te draaien."

De Energizer is een kermisattractie voor echte waaghalzen. Aan een draaiende arm zitten bankjes die zelf ook weer draaien. Normaal gesproken zit je goed vast in een stoeltje met een beugel over je hoofd, maar tijdens de Hilversumse kermis ging het mis. Het 14-jarige slachtoffer viel uit de draaiende attractie acht meter naar beneden en brak haar arm. Ze werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Na het ongeluk werd de attractie tijdelijk gesloten, tot de Energizer opnieuw is gekeurd. Dat is eind juni gebeurd tijdens de kermis in Dordrecht. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gecontroleerd. "Deze herkeuring is toen afgerond", vertelt Atze Lubach-Koers, voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK.

Op vrijdag 4 juli ging de kermis in Best van start en daar kwam de Energizer stil te staan door een technische storing. "Het was een storing die al eerder heeft opgetreden. Bij eerdere storingen zijn de motoren gerepareerd. Dat is logisch want je wil de kost in de hand houden", legt Lubach-Koers uit. "Maar nu wilden ze het risico om weer stil te staan niet nemen. Dus moesten er nieuwe motoren komen."

Eigenaar Niek Moonen vertelde eerder tegen Omroep Brabant dat 23 april een van de motoren is vervangen.

Deze keer is een set van twee motoren vervangen. "Dan is tijd je grootste vijand. Het was even kijken of het in korte tijd lukte." De kermis in Panningen begon vrijdag 11 juli en daar was de Energizer niet op tijd voor klaar. "Ook Tilburg is spannend geweest", zegt Lubach-Koers.

De Energizer is een attractie van de Tilburgse ondernemer Niek Moonen en volgens Lubach-Koers is Tilburg 'een belangrijk stukje arbeidsterrein'. "Dus als je een aantal keer een storing hebt gehad dan hoop je nu dat je daar de komende tien dagen van verlost blijft", zegt hij. "Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor de Energizer, maar voor alle attracties. Het blijven machines en dus kan er soms een storing optreden."

Laatste inspectie vrijdagmiddag

Vrijdagmiddag ging de Tilburgse Kermis open. Inspecteur Matthijs Koeman van de NVWA heeft zijn laatste oog nog op de Energizer en andere attracties laten vallen voor de kermis van start ging. "Ik kijk of de eigenaar van het toestel zijn controles doet en of hij dat vastlegt", vertelt de inspecteur tegen het Jeugdjournaal.