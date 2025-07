Fitgirl Marie (90) steelt de show: 'Niemand wil na haar op de apparaten'

Ze mag dan al 90 zijn, maar Marie van Poppelen is elke week te vinden bij de sportschool in Ravenstein. Ze doet aan krachttraining en volgt samen met een groep sporters op leeftijd een circuit van apparaten. Maar wie denkt dat Marie als oudste van de groep onderdoet voor de anderen, ziet het helemaal verkeerd.

Haar inzet en kracht vallen iedereen op. “Mannen die na haar van hetzelfde apparaat gebruik maken, moeten vaak het gewicht naar beneden bijstellen,” vertelt Joep van den Hoek, eigenaar van de sportschool. Marie wil duidelijk sterk blijven: “Aan het lichte heb ik niks,” zegt ze vastberaden. “Alles wat ik nu kan, moet ik zien te houden. Ook al ben ik 90 jaar.”

“Ik zei altijd dat wie hier 90 wordt, levenslang gratis mag sporten."

Joep kijkt met trots naar zijn oudste sporter. “Ik zei altijd dat wie hier 90 wordt, levenslang gratis mag sporten. Ik was benieuwd of iemand dat ooit zou halen, maar onze Marie is de eerste!” Dat aanbod laat Marie zich natuurlijk niet ontgaan. “Daar moet ik gebruik van maken’’, zegt ze lachend. De seniorengroep waar Marie deel van uitmaakt, ontstond dankzij Jurriaan Dericks, inmiddels 85 jaar. Hij nam in 2010 het initiatief om met leeftijdsgenoten te gaan sporten.

“Je moet lichamelijk goed in vorm zijn, en dat zijn we allemaal. Daar ben ik trots op,” vertelt hij. “Het geeft mij het gevoel dat ik nog met mijn kinderen en kleinkinderen mee kan lopen. Dat ze niet hoeven zeggen: die ouwe moet in de rolstoel.”

"Het doet nu bijvoorbeeld minder pijn om een potje zout te pakken."