Drugsdealer op heterdaad betrapt, moet 1600 euro en lading drugs inleveren

Een drugsdealer is in Uden op heterdaad betrapt door de politie toen ze vanuit haar auto drugs aan het verkopen was. In de auto vonden de agenten tientallen zakjes drugs en ruim 1600 euro aan contant geld.

De aanhouding was woensdag, maar de politie maakte het vrijdagavond bekend. Die had meerdere meldingen gekregen dat de vrouw aan het dealen was.