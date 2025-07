Man op straat neergestoken, dader is gevlucht

Aan de Brede Haven in Den Bosch is vrijdagavond een man neergestoken en gewond geraakt. Vier jongens zijn na de steekpartij weggerend. De politie gaat er vanuit dat dat de daders zijn.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij niet in levensgevaar. Hij lijkt flink wat bloed te zijn verloren, want op de Brede Haven ligt een bloedspoor.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens de officier van dienst ter plaatse was er een groepje jongeren bij betrokken, dat na de steekpartij is weggerend. Waarmee precies is gestoken, is nog onduidelijk.

Signalement verspreid

Volgens een Burgernetmelding gaat het om vier getinte jongens van ongeveer twintig jaar oud. Alle vier zijn ze ongeveer een meter tachtig lang en hebben ze kort zwart haar. Er wordt gewaarschuwd om de jongens niet zelf te benaderen.

De politie doet onderzoek en praat met getuigen op straat. Ze roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden.