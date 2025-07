Familie rouwt om doodgeschoten Joeweela: 'Ze werd al jarenlang bedreigd'

De 39-jarige Joeweela uit Eindhoven werd dinsdag in Gouda doodgeschoten door haar ex-man Driekus K., voor de ogen van hun jonge kinderen. Het nieuws kwam hard aan in het Limburgse woonwagenkamp in Amstenrade, waar Joeweela is opgegroeid en waar haar familie nog altijd woont. Haar oom en tante vertellen tegen L1 hoe er vanaf het begin sprake was van geweld en bedreigingen. "We hebben haar talloze keren gewaarschuwd, maar waarom ze bij hem bleef, geen idee."

Negen jaar vol geweld en intimidatie Volgens de familie ontmoette Joeweela Driekus toen hij nog in de gevangenis zat voor een moordpoging op zijn vorige partner. Al snel zagen de familieleden hoe gevaarlijk hij was "We hebben haar talloze keren gewaarschuwd, maar waarom ze bij hem bleef, geen idee."

Oom Heino en tante Frouke brachten Joeweela groot op het kamp in Amstenrade, omdat haar ouders niet meer leefden. Ze vertellen aan L1 hoe ze negen jaar geleden het kamp verliet om bij Driekus in Eindhoven te gaan wonen.

De familie spreekt over negen jaar vol geweld en intimidatie. "Hij heeft haar paspoort afgepakt en ook haar uitkering werd haar afgenomen. Ze zat volledig onder dwang, maar ging weer verschillende keren bij hem terug. Liefde maakt misschien blind of misschien durfde ze gewoon niets anders meer. Want ze wilde eigenlijk terug naar Amstenrade, maar dat kon ze helemaal niet", zegt haar oom.

'Hij was niet meer welkom op het kamp'

De angst voor K. werd zo groot dat Joeweela niet meer naar haar familie durfde te komen. "We hebben meerdere keren aangifte gedaan. Hij kwam zelfs een keer naar het kamp, maar daarna hebben we hem de toegang ontzegd. Hij was hier niet meer welkom. Maar omdat hij dreigde ook de familie iets aan te doen, durfde Joeweela niet meer naar ons toe te komen."

Vier blijf-van-mijn-lijfhuizen

De afgelopen jaren verbleef Joeweela in verschillende blijf-van-mijn-lijfhuizen, opvanghuizen waar mensen terecht kunnen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Ze zat onder meer in Maastricht, Eindhoven en Den Bosch, en de laatste drie weken in Gouda, samen met haar kinderen. De adressen van deze huizen moeten normaal gesproken geheim zijn. Toch lukte het K. om erachter te komen dat zijn ex in Gouda zat. "We weten niet hoe. Vlak voor de schietpartij is ze ook door iemand gebeld, het lijkt erop dat ze uit het huis is gelokt. We hebben dat allemaal aan de politie verteld, ik hoop dat ze dat allemaal onderzoeken, want misschien is er nog iemand medeplichtig."

Kritiek op politie en justitie

De familie snapt niet hoe het zo mis kon gaan. "Hoe kan het zijn dat iemand na zoveel bedreigingen en aangiftes nog vrij rondloopt. Hij had nota bene op Facebook aangekondigd om haar iets aan te doen. Gelukkig zijn de kinderen ongedeerd gebleven, maar dat had ook anders kunnen aflopen", vertelt Heino de Gelder.

Uitvaart in Amstenrade

De familieleden van Joeweela zijn bezig met het regelen van een afscheid. Volgende week vrijdag is de uitvaartdienst in Amstenrade. Daarna gaat er een rouwstoet naar Helmond waar ze wordt begraven in een familiegraf.