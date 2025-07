Hond uit huis gered bij grote brand, met spoed naar dierenarts gebracht

In een huis aan de Waterstraat in Diessen heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. Op dat moment was er een hond in het huis aanwezig, die is door de brandweer gered.

De brand brak uit in de badkamer. Wat er precies is brand stond, is nog niet bekend. De brandweer doorzocht met een warmtebeeldcamera het huis en zag de hond liggen, een dalmatiër.

De brandweer heeft de hond gered en die is vervolgens met spoed in een dierenambulance naar een dierenarts gebracht. Door de brand ontstond flinke rookontwikkeling in de woning. De brandweer schaalde op naar middelbrand en de korpsen van Diessen, Hilvarenbeek en Tilburg rukten uit. De schade in de woning is groot. De brandweer was nog ongeveer tot tien uur bezig met nablussen.

Foto: Persbureau Heitink.