Oudere man in voortuin beroofd van peperduur horloge

Een oudere man uit Oirschot is vrijdagmiddag op slinkse wijze beroofd van zijn horloge, dat 4000 euro waard was.

De man, die al op leeftijd is, was rond het middaguur in zijn voortuin aan het werk. Een witte auto met daarin een man en een vrouw stopte en de twee vroegen in het Frans de weg naar Bordeaux. De Franssprekende bestuurder hield daarbij een wegenkaart in zijn handen.

De bewoner probeerde de weg te wijzen, waarna de vrouw op de passagiersstoel de oudere man aanhaalde. Ze sprak Engels en deed net of ze hem wilde bedanken voor het wijzen van de weg. Hierop pakte ze de man bij zijn pols en deed daar een goudkleurig kettinkje om.

Nepsieraden

Op dat moment rolde ze op een slinkse manier zijn horloge. De oudere man kreeg op het laatste moment in de gaten dat het foute boel was en trok zijn handen terug. In de hectiek vielen er nog wat sierraden van de vrouw op de openbare weg.

Het stel in de auto ging er vervolgens in volle vaart vandoor met het horloge. De oudere man bleef verbouwereerd achter in zijn tuin. De achtergebleven sierraden bleken nep.