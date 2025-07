PSV-huurling debuteert met twee blunders in het doel van Sparta

Het debuut van PSV-huurling Joël Drommel in het doel bij Sparta Rotterdam was er vrijdag een om snel te vergeten. Sparta speelde met 3-3 gelijk tegen eerstedivisionist De Graafschap en Drommel ging tot tweemaal toe afgrijselijk in de fout.

Sparta begon nog goed aan het oefenduel met De Graafschap. Op aangeven van Shunsuke Mito schoot Pelle Clement de openingstreffer hard en hoog binnen. Na ruim twintig minuten ging Drommel voor het eerst in de fout. De PSV-huurling besloot de bal breed te spelen, maar schoot de bal hard tegen Reuven Niemeijer aan. Via het lichaam van Niemeijer belandde de bal vervolgens in het Sparta-doel.

