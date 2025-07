Grote vechtpartij op kermis in Tilburg, twee mannen aangehouden

Twee mannen zijn vrijdagnacht opgepakt na een vechtpartij op het NS-Plein in Tilburg. Acht mannen gingen met elkaar op de vuist op de plek waar op dat moment de kermis in volle gang was.

Het ging rond middernacht mis tussen acht mensen op het NS-plein. De politie wilde de vechtpartij sussen, maar de betrokkenen luisterden niet. Agenten zijn in linie gaan staan, omdat het druk was op de kermis. De politie wilde daarmee de groep uit elkaar drijven.

Volgens omstanders werden er wapenstokken gebruikt om de groep in bedwang te krijgen. De politie kan dat zaterdagmiddag niet bevestigen. Een man van 21 jaar uit Tilburg werd opgepakt , omdat hij niet luisterde naar de politie. Een 20-jarige man uit Tilburg is aangehouden voor belediging.

Foto: 112Tilburgnieuws