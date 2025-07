Vrouwen in actie omdat ze niet gratis kunnen plassen: 'Plasdiscriminatie'

Mannen kunnen gratis plassen, terwijl vrouwen een euro per plasbeurt moeten betalen op de Tilburgse Kermis. Dat vinden de 'Tilburgse Dolle Mina's' Elysa en Paulina oneerlijk. Daarom knopen ze zaterdag uit protest roze linten om de urinoirs op de kermis. "Het is plasdiscriminatie", vinden ze.

Elysa en Paulina zijn zaterdag druk in de weer met roze linten. Om ieder urinoir in de stad gaat een grote strik. De nood is volgens de dames hoog en dus wordt er zo aandacht gevraagd voor het probleem. "Mannen kunnen op 35 plaatsen in het centrum terecht. Voor vrouwen zijn er twee toiletgebouwen met ieder zes wc's allebei aan de andere kant van de stad", vertelt Elysa. Namens de organisatie 'Dolle Mina's van Tilburg' vragen de dames aandacht voor genderongelijkheid, discriminatie en onderdrukking.

"Betalen, ver lopen en in de rij staan."

"Vrouwen moeten 1 euro betalen, terwijl het voor mannen gratis is. De gemeente geeft als reden dat de toiletgebouwen schoon gehouden moeten worden, maar wij vinden het oneerlijk", zegt Paulina. "Daarnaast moeten vrouwen een eind lopen en vervolgens heel lang in de rij staan."

Naast de roze linten om urinoirs, hangen de Dolle Mina's ook posters op om aandacht te vragen voor 'plasdiscriminatie'. "Het is heel frustrerend dat het moet, maar het voelt fijn om dit te doen", zegt Elysa.

De Dolle Mina's hangen posters op tegen plasdiscriminatie (foto: Omroep Brabant).

Het is niet de bedoeling van de actievoerders dat mannen niet meer in de urinoirs kunnen plassen door de roze linten, maar het wordt wel een stukje moeilijker voor ze. Dat is volgens de dames nodig om bewustzijn te creëren. "Het is belangrijk dat iedereen gratis en op voldoende plekken kan plassen", besluiten ze. Voorbijgangers reageren positief op de actie. "Het is goed als het voor iedereen gratis wordt", zegt een meisje dat met een vriendin over de kermis loopt. "Ik zie overal pisbakken staan voor de mannen. Ik vind het vreemd dat vrouwen ver moeten lopen en moeten betalen. Als ik heel nodig moet, ga ik gewoon een horecagelegenheid in", zegt een vrouw. Ook de mannen vinden het oneerlijk dat zij niet hoeven te betalen en vrouwen wel. "Het is goed dat dit aan de kaak gesteld wordt", zegt een man. De mannen vanaf nu ook laten betalen, lijkt hem dan weer niet de oplossing. "Dan vinden we wel een plek waar het gratis kan", lacht hij.

Bij de toiletgebouwen betalen vrouwen een euro om te plassen (foto: Omroep Brabant).

De Dolle Mina's hangen briefjes op om bewustwording te creëren (foto: Omroep Brabant).