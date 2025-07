Perfecte selfie wordt steeds nepper: 'Vrouwen krijgen zelfs spiegelangst'

Als je het kunstenaar Alba Zari vraagt, worden vrouwen nog te veel beïnvloed door Snapchatfilters en mannelijke ideaalbeelden, daarmee houden we een verkeerd beeld in stand. In het Eindhovense MU presenteert ze ‘Fear of Mirrors’, een tentoonstelling waarmee ze aandacht wil vragen voor hoe we in deze digitale tijd naar onszelf kijken.

De Thaise kunstenares loopt vlak voor opening nog wat onrustig door de ruimte. Ze zet een scherm recht, legt een boek open op de juiste pagina en veegt stof van een kaft. “Deze show in Eindhoven is de eerste solo-expositie", zegt ze zenuwachtig. "Ik wil laten zien hoe vrouwen zichzelf portretteren naar de wereld en over wat dat doet met het beeld dat we van onszelf hebben in deze digitale tijd."

De ideale selfie

Het idee voor de werken ontstond toen Zari zich verdiepte in Pamela Anderson. Ze bewonderde de rondborstige actrice als stijlicoon, maar ontdekte dat Anderson lijdt aan eisoptrofobie: een diepe angst of schaamte om jezelf in de spiegel of op foto’s te zien. “Ze werd aanbeden door miljoenen, maar kon zichzelf nauwelijks aankijken. Toen begon ik me af te vragen: hoe kijken vrouwen vandaag de dag eigenlijk naar zichzelf, in een wereld waarin alles perfect moet zijn?”

Zari spreekt uit ervaring. "Er bestaat een soort ideaalbeeld om jezelf op Instagram te zetten, maar met al die filters en ideale poses creëren we een onechte wereld en dat is een maatschappelijk probleem", merkte ze. "Daardoor krijgen jonge meiden last van eisoptrofobie of doen ze cosmetische ingrepen om maar zo veel mogelijk op de filters te lijken."