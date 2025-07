Na piemelknuffel is piemelsnack de nieuwe hype van de Tilburgse Kermis

Na de populariteit van de piemelknuffel is er dit jaar een nieuwe hype op de Tilburgse Kermis. De 'perlut snack', Vlaams voor piemelsnack, belooft dé versnapering van dit jaar te worden op de kermis. Onze verslaggevers Thijs den Ouden en Manon Snoeren namen de proef op de som en testten de bijzondere frituursnack. "Nooit eerder zin hier in gehad", lacht Thijs.

De snack in de vorm van het mannelijk geslachtsdeel bestaat uit kip, rund, ui, ei en kruiden. De perlut is bedacht door Victor Verhulst, de zoon van Gert Verhulst de Studio 100-magnaat uit België. Wat begon als een grap is uitgegroeid tot serieuze business op de Tilburgse Kermis.

De snack is bij meerdere zaken in het centrum te koop voor een prijs van rond de vier euro. Aardig wat voor een snack, als je het aan Thijs en Manon vraagt. Toch wilden zij de proef op de som nemen om te kijken of de snack de hype waard is.